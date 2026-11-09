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S&P 500 im Fokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Mit dem S&P 500 ging es heute aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advance Auto Parts Inc.
40.81 EUR -1.63 EUR -3.84 %
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Allstate Corp.
226.10 EUR -6.90 EUR -2.96 %
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Apple Inc.
312.95 EUR 4.45 EUR 1.44 %
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Arista Networks Inc Registered Shs
164.88 EUR 12.90 EUR 8.49 %
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Broadridge Financial Solutions IncShs
169.60 EUR 0.60 EUR 0.36 %
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Centene Corp.
62.44 EUR -3.72 EUR -5.62 %
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Coherent Corp.
204.50 EUR 35.95 EUR 21.33 %
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DaVita Inc Registered Shs
164.95 EUR -6.35 EUR -3.71 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD -50.0 %
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McCormick & Co. Inc.
42.50 EUR -0.59 EUR -1.37 %
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Monolithic Power Systems Inc.
1,238.50 EUR 217.50 EUR 21.30 %
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NRG Energy Inc.
82.48 EUR 8.60 EUR 11.64 %
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NVIDIA Corp.
159.36 EUR -8.14 EUR -4.86 %
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Quanta Services Inc.
496.70 EUR 15.70 EUR 3.26 %
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Western Union Company
6.12 EUR -0.08 EUR -1.23 %
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Indizes
S&P 500
7,549.94 USD 173.08 USD 2.35 %
News | Analysen

Am Montag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 2,35 Prozent stärker bei 7.549,94 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61,220 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,850 Prozent auf 7.439,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7.376,86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.577,39 Punkte, das Tagestief hingegen 7.422,24 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Stand von 7.811,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 7.757,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 6.728,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10,08 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7.844,52 Punkte. 6.316,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Coherent (+ 32,65 Prozent auf 225,19 USD), NRG Energy (+ 20,92 Prozent auf 97,40 USD), Arista Networks (+ 16,97 Prozent auf 186,17 USD), Monolithic Power Systems (+ 16,60 Prozent auf 1.388,05 USD) und Quanta Services (+ 16,19 Prozent auf 591,48 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Centene (-7,59 Prozent auf 68,54 USD), Allstate (-4,85 Prozent auf 253,79 USD), DaVita (-4,76 Prozent auf 185,54 USD), Advance Auto Parts (-4,53 Prozent auf 45,94 USD) und McCormick (-4,35 Prozent auf 47,88 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 109.528.941 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,454 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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12:06 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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