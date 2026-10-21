Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Dow Jones-Performance

21.10.26 20:02 Uhr

Der Dow Jones verzeichnet am Mittwochnachmittag Kursanstiege.

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,56 Prozent fester bei 52.788,57 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26,163 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,02 Prozent auf 51.959,21 Punkte an der Kurstafel, nach 52.495,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 52.798,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52.392,28 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, notierte der Dow Jones bei 52.048,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52.224,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46.924,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,11 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2,42 Prozent auf 221,71 USD), Goldman Sachs (+ 2,36 Prozent auf 905,67 USD), Caterpillar (+ 2,12 Prozent auf 740,61 USD), American Express (+ 1,84 Prozent auf 324,19 USD) und Apple (+ 1,52 Prozent auf 344,66 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-1,64 Prozent auf 330,87 USD), Johnson Johnson (-1,30 Prozent auf 256,00 USD), Procter Gamble (-1,08 Prozent auf 157,61 USD), UnitedHealth (-0,86 Prozent auf 415,66 USD) und Coca-Cola (-0,85 Prozent auf 92,70 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9.347.440 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,662 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,91 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net