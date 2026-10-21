DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 10,90 +0,6%Nas 26.706 +1,1%Bitcoin 75.138 +1,7%Euro 1,1221 -0,2%Öl 109,7 +0,8%Gold 4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Dow Jones-Performance

Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Der Dow Jones verzeichnet am Mittwochnachmittag Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
294.40 EUR -5.40 EUR -1.80 %
Charts | News | Analysen
American Express Co.
288.80 EUR 3.70 EUR 1.30 %
Charts | News | Analysen
Apple Inc.
306.45 EUR 4.40 EUR 1.46 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
659.40 EUR 13.80 EUR 2.14 %
Charts | News | Analysen
Coca-Cola Co.
82.50 EUR -0.07 EUR -0.08 %
Charts | News | Analysen
Goldman Sachs
791.00 EUR -4.00 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen
Johnson & Johnson
228.75 EUR -1.35 EUR -0.59 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
473.00 EUR 0.65 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
33.58 EUR -0.17 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
197.00 EUR 4.48 EUR 2.33 %
Charts | News | Analysen
Procter & Gamble Co.
140.32 EUR -0.76 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
355.90 EUR 11.30 EUR 3.28 %
Charts | News | Analysen
UnitedHealth Inc.
370.60 EUR -4.40 EUR -1.17 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,765.59 USD 269.71 USD 0.51 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,56 Prozent fester bei 52.788,57 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26,163 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,02 Prozent auf 51.959,21 Punkte an der Kurstafel, nach 52.495,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 52.798,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52.392,28 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, notierte der Dow Jones bei 52.048,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52.224,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46.924,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,11 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2,42 Prozent auf 221,71 USD), Goldman Sachs (+ 2,36 Prozent auf 905,67 USD), Caterpillar (+ 2,12 Prozent auf 740,61 USD), American Express (+ 1,84 Prozent auf 324,19 USD) und Apple (+ 1,52 Prozent auf 344,66 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-1,64 Prozent auf 330,87 USD), Johnson Johnson (-1,30 Prozent auf 256,00 USD), Procter Gamble (-1,08 Prozent auf 157,61 USD), UnitedHealth (-0,86 Prozent auf 415,66 USD) und Coca-Cola (-0,85 Prozent auf 92,70 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9.347.440 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,662 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,91 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.