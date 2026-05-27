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NASDAQ 100-Entwicklung

Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell

28.05.26 20:02 Uhr
Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell | finanzen.net

Der NASDAQ 100 befindet sich am Donnerstag im Aufwärtstrend.

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NASDAQ 100
30.229,5 PKT 255,9 PKT 0,85%
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Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,89 Prozent stärker bei 30.239,93 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,190 Prozent auf 30.030,63 Punkte an der Kurstafel, nach 29.973,57 Punkten am Vortag.

Bei 29.848,75 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 30.263,19 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,29 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 28.04.2026, einen Stand von 27.029,01 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.960,04 Punkte. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 21.318,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,97 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.263,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Dollar Tree (+ 18,44 Prozent auf 113,55 USD), Arm (+ 13,57 Prozent auf 343,80 USD), Axon Enterprise (+ 13,31 Prozent auf 443,41 USD), Palantir (+ 7,03 Prozent auf 141,82 USD) und Align Technology (+ 5,84 Prozent auf 172,40 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Synopsys (-8,69 Prozent auf 480,20 USD), PDD (-5,26 Prozent auf 82,05 USD), Ross Stores (-2,84 Prozent auf 226,85 USD), JDcom (-2,21 Prozent auf 29,18 USD) und CSX (-2,04 Prozent auf 46,18 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13.193.237 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,480 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,58 zu Buche schlagen. Mit 6,58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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