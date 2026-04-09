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NASDAQ Composite-Entwicklung

Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

10.04.26 20:02 Uhr
Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell | finanzen.net

Der NASDAQ Composite verbucht am fünften Tag der Woche Zuwächse.

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Indizes
NASDAQ Composite Index
22.887,9 PKT 65,4 PKT 0,29%
Charts|News|Analysen

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,29 Prozent höher bei 22.887,84 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,401 Prozent auf 22.913,91 Punkte an der Kurstafel, nach 22.822,42 Punkten am Vortag.

Bei 23.011,77 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22.845,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 4,32 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 10.03.2026, den Stand von 22.697,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der NASDAQ Composite 23.671,35 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16.387,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,50 Prozent nach unten. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell TTM Technologies (+ 13,20 Prozent auf 121,72 USD), Nissan Motor (+ 8,18 Prozent auf 2,38 USD), Volvo (B) (+ 6,70 Prozent auf 35,41 USD), Amkor Technology (+ 6,11 Prozent auf 58,51 USD) und American Superconductor (+ 5,92 Prozent auf 38,29 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Akamai (-15,24 Prozent auf 92,91 USD), Richardson Electronics (-13,51 Prozent auf 12,48 USD), Americas Car-Mart (-8,38 Prozent auf 11,26 USD), Lifetime Brands (-7,35 Prozent auf 7,19 USD) und Nice Systems (-7,02 Prozent auf 97,13 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20.399.335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,787 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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