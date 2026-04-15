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Pluszeichen in New York: So steht der Dow Jones am Mittag

16.04.26 17:59 Uhr
Pluszeichen in New York: So steht der Dow Jones am Mittag | finanzen.net

Am Donnerstagmittag agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

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Dow Jones 30 Industrial
48.563,1 PKT 99,4 PKT 0,21%
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Um 17:57 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,17 Prozent fester bei 48.544,92 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18,722 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,176 Prozent höher bei 48.549,14 Punkten, nach 48.463,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 48.337,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48.683,45 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 1,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, notierte der Dow Jones bei 46.946,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, stand der Dow Jones noch bei 49.359,33 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 16.04.2025, einen Wert von 39.669,39 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,336 Prozent aufwärts. Bei 50.512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Verizon (+ 2,75 Prozent auf 46,27 USD), Nike (+ 2,13 Prozent auf 46,41 USD), Sherwin-Williams (+ 1,89 Prozent auf 335,05 USD), IBM (+ 1,75 Prozent auf 249,08 USD) und Microsoft (+ 1,45 Prozent auf 417,20 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Boeing (-2,88 Prozent auf 217,48 USD), Johnson Johnson (-1,94 Prozent auf 234,03 USD), Merck (-1,68 Prozent auf 115,92 USD), Apple (-1,44 Prozent auf 262,59 USD) und Travelers (-0,97 Prozent auf 296,44 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 11.324.818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,045 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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