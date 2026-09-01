Pluszeichen in New York: Zum Start Pluszeichen im S&P 500

Index im Blick

02.09.26 15:59 Uhr

S&P 500-Handel am Morgen.

Um 15:57 Uhr gewinnt der S&P 500 im NYSE-Handel 0,15 Prozent auf 7.643,21 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,765 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,120 Prozent fester bei 7.640,60 Punkten, nach 7.631,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.646,43 Punkte, das Tagestief hingegen 7.633,62 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,706 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.489,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wurde der S&P 500 auf 7.609,78 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.415,54 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Dell Technologies (+ 11,41 Prozent auf 473,51 USD), Brown-Forman B (+ 5,50 Prozent auf 27,81 USD), Cerebras Systems (+ 3,68 Prozent auf 178,97 USD), Reddit (+ 3,61 Prozent auf 149,86 USD) und Johnson Johnson (+ 3,55 Prozent auf 280,81 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Palo Alto Networks (-8,53 Prozent auf 331,22 USD), Edison International (-7,23 Prozent auf 54,55 USD), Datadog A (-4,14 Prozent auf 214,58 USD), Moderna (-3,17 Prozent auf 149,39 USD) und Amphenol (-3,01 Prozent auf 158,27 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 2.691.717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net