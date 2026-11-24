Index-Performance im Blick

Beim CAC 40 stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,03 Prozent auf 8.047,62 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,375 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,213 Prozent auf 8.062,01 Punkte an der Kurstafel, nach 8.044,84 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8.033,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 8.079,45 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, notierte der CAC 40 bei 7.782,82 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 8.453,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7.959,67 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1,80 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 55.590 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 231,384 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net