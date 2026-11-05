Pluszeichen in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag stärker

Index-Performance

05.11.26 15:57 Uhr

Der CAC 40 steigt am Nachmittag.

Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 15:39 Uhr um 0,97 Prozent auf 8.257,03 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,408 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,868 Prozent fester bei 8.248,90 Punkten, nach 8.177,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8.215,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8.286,43 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 3,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.834,10 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 8.669,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.074,23 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,754 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 235.284 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 230,160 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net