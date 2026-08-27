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CAC 40-Performance im Blick

Pluszeichen in Paris: CAC 40 am Mittag stärker

Pluszeichen in Paris: CAC 40 am Mittag stärker

Der CAC 40 steigt am Freitag.

Werte in diesem Artikel
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204.45 EUR 1.10 EUR 0.54 %
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CAC 40
8,402.29 EUR 82.42 EUR 0.99 %
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Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr 1,00 Prozent auf 8.402,93 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,462 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,828 Prozent stärker bei 8.388,77 Punkten in den Freitagshandel, nach 8.319,87 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8.388,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8.413,67 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,930 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 8.458,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.188,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, stand der CAC 40 bei 7.762,60 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,53 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8.755,03 Punkte. Bei 7.505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 99.218 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 223,222 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,70 erwartet. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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