Pluszeichen in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag stärker

Index-Performance

19.08.26 12:25 Uhr

Der CAC 40 steigt am Mittag.

Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,35 Prozent auf 8.539,51 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,490 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,163 Prozent fester bei 8.523,25 Punkten, nach 8.509,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8.518,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8.542,32 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der CAC 40 bei 8.338,81 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 7.981,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.979,08 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,20 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 225.899 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 219,385 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net