DAX 26.112 -0,1%ESt50 6.478 +0,2%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,30 -0,0%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.563 -0,6%Euro 1,1606 +0,3%Öl 91,8 +0,9%Gold 4.371 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance

Pluszeichen in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag stärker

Pluszeichen in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag stärker

Der CAC 40 steigt am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
209.20 EUR -0.35 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
19.43 EUR -0.64 EUR -3.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
452.55 EUR 4.55 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
28.59 EUR -0.21 EUR -0.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
4.53 EUR 0.13 EUR 2.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8,544.96 EUR 35.60 EUR 0.42 %
News | Analysen

Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,35 Prozent auf 8.539,51 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,490 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,163 Prozent fester bei 8.523,25 Punkten, nach 8.509,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8.518,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8.542,32 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der CAC 40 bei 8.338,81 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 7.981,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.979,08 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,20 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 225.899 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 219,385 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.