Pluszeichen in Paris: CAC 40 legt am Montagnachmittag zu

CAC 40-Performance

07.09.26 15:57 Uhr

Der CAC 40 gewinnt am ersten Tag der Woche an Fahrt.

Um 15:40 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,43 Prozent höher bei 8.314,62 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,486 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,073 Prozent auf 8.272,76 Punkte an der Kurstafel, nach 8.278,77 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.255,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8.315,90 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 8.714,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 8.218,24 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der CAC 40 7.674,78 Punkte auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,46 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 189.635 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 211,072 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,86 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net