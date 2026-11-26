CAC 40-Marktbericht

Das macht der CAC 40 am Morgen.

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 09:10 Uhr um 1,70 Prozent auf 8.116,11 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,410 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 1,48 Prozent stärker bei 8.098,96 Punkten, nach 7.980,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.117,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.093,24 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7.847,32 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 8.462,39 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 8.096,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 0,965 Prozent ein. Bei 8.755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 17.910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 234,522 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net