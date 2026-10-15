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Kursentwicklung im Fokus

Pluszeichen in Paris: CAC 40 liegt zum Start im Plus

Pluszeichen in Paris: CAC 40 liegt zum Start im Plus

Das macht der CAC 40 aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
191.06 EUR 1.06 EUR 0.56 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
401.10 EUR 6.45 EUR 1.63 %
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Pernod Ricard S.A.
68.52 EUR 1.90 EUR 2.85 %
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Renault S.A.
26.79 EUR -0.50 EUR -1.83 %
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Stellantis
3.83 EUR -0.01 EUR -0.22 %
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Indizes
CAC 40
7,911.05 EUR 37.94 EUR 0.48 %
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Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent auf 7.880,49 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,337 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,250 Prozent tiefer bei 7.853,40 Punkten in den Handel, nach 7.873,11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7.884,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7.853,40 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 0,687 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 8.090,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der CAC 40 8.382,43 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.077,00 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,84 Prozent zurück. Bei 8.755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 25.919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 205,674 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09:36 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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