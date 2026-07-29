Pluszeichen in Paris: CAC 40 schlussendlich in der Gewinnzone

Index-Performance im Fokus

30.07.26 17:57 Uhr

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Paris optimistisch.

Zum Handelsschluss notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,92 Prozent stärker bei 8.485,64 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,478 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,024 Prozent stärker bei 8.410,33 Punkten in den Handel, nach 8.408,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8.409,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.515,36 Punkten erreichte.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0,508 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.403,99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.114,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.861,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,54 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8.642,23 Punkte. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 1.801.148 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 231,338 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net