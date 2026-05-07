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CAC 40 aktuell

Pluszeichen in Paris: CAC 40 schlussendlich stärker

20.05.26 17:57 Uhr
Pluszeichen in Paris: CAC 40 schlussendlich stärker | finanzen.net

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

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CAC 40
8.117,4 PKT 135,7 PKT 1,70%
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Am Mittwoch tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 1,70 Prozent höher bei 8.117,42 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,339 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,341 Prozent auf 7.954,57 Punkte an der Kurstafel, nach 7.981,76 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.954,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.175,24 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 3,26 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 8.331,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, notierte der CAC 40 bei 8.515,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, lag der CAC 40 noch bei 7.942,42 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,949 Prozent zurück. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8.642,23 Punkte. Bei 7.505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 307.040 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225,623 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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