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CAC 40-Kursentwicklung

Pluszeichen in Paris: CAC 40 steigt nachmittags

Pluszeichen in Paris: CAC 40 steigt nachmittags

Der CAC 40 performt aktuell positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
194.32 EUR 4.32 EUR 2.27 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
403.60 EUR 8.95 EUR 2.27 %
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Pernod Ricard S.A.
66.78 EUR 0.16 EUR 0.24 %
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Renault S.A.
26.53 EUR -0.76 EUR -2.78 %
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Stellantis
3.85 EUR 0.02 EUR 0.39 %
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Indizes
CAC 40
7,910.30 EUR 37.19 EUR 0.47 %
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Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext 0,30 Prozent höher bei 7.896,95 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,337 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,250 Prozent auf 7.853,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7.873,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.926,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.853,40 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,897 Prozent zu. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 15.09.2026, einen Wert von 8.090,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der CAC 40 bei 8.382,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.077,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,64 Prozent nach unten. Bei 8.755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten registriert.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 158.335 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 205,674 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,53 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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13:31 Airbus SE Buy UBS AG
09:36 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research

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