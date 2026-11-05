Pluszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start fester

Marktbericht

05.11.26 09:27 Uhr

Der CAC 40 bleibt auch am Donnerstagmorgen im Aufwärtstrend.

Um 09:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1,15 Prozent fester bei 8.271,78 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,408 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8.248,90 Zählern und damit 0,868 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8.177,89 Punkte).

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8.271,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8.248,90 Punkten lag.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 3,93 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 05.10.2026, den Wert von 7.834,10 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 8.669,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.074,23 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,934 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 33.202 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 230,160 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net