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Index-Performance im Blick

Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

In Paris war zum Handelsschluss ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193.60 EUR 2.02 EUR 1.05 %
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Indizes
CAC 40
8,078.48 EUR 0.68 EUR 0.01 %
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Schlussendlich beendete der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 8.078,48 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,415 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,410 Prozent höher bei 8.110,92 Punkten in den Handel, nach 8.077,80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8.071,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 8.137,42 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 28.08.2026, den Wert von 8.401,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der CAC 40 bei 8.384,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 7.870,68 Punkten auf.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,42 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 421.071 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 202,858 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Renault lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,48 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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