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CAC 40-Performance im Fokus

Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

25.05.26 17:57 Uhr
Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen | finanzen.net

Am Montag zeigten sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

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Indizes
CAC 40
8.258,3 PKT 142,5 PKT 1,76%
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Am Montag verbuchte der CAC 40 via Euronext letztendlich ein Plus in Höhe von 1,76 Prozent auf 8.258,26 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,379 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,859 Prozent fester bei 8.185,44 Punkten, nach 8.115,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.280,98 Punkte, das Tagestief hingegen 8.183,71 Zähler.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, lag der CAC 40 bei 8.157,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, lag der CAC 40 bei 8.559,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, den Wert von 7.734,40 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,769 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8.642,23 Punkte. Bei 7.505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 222.639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,708 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,94 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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