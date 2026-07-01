Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Handelsende stärker

Euronext-Handel im Blick

17:57

Heute wagten sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Am Freitag gewann der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,39 Prozent auf 8.508,07 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,441 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,142 Prozent höher bei 8.486,89 Punkten, nach 8.474,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8.520,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.457,68 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 1,54 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.150,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 7.962,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7.754,55 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,82 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8.642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.011.127 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,408 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,83 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net