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Index im Blick

Pluszeichen in Paris: So performt der CAC 40 am Montagnachmittag

Pluszeichen in Paris: So performt der CAC 40 am Montagnachmittag

Der CAC 40 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
194.02 EUR 2.14 EUR 1.12 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
440.70 EUR 3.35 EUR 0.77 %
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Pernod Ricard S.A.
67.44 EUR -0.28 EUR -0.41 %
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Renault S.A.
26.50 EUR 0.68 EUR 2.63 %
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Stellantis
3.67 EUR 0.05 EUR 1.35 %
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Indizes
CAC 40
7,861.76 EUR 78.94 EUR 1.01 %
News | Analysen

Am Montag geht es im CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 1,11 Prozent auf 7.869,19 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,341 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,433 Prozent höher bei 7.816,51 Punkten in den Handel, nach 7.782,82 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.814,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.873,64 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Wert von 8.077,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 8.372,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 8.225,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,98 Prozent nach unten. Bei 8.755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 709.975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232,075 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Mit 8,36 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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