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CAC 40 aktuell

Pluszeichen in Paris: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im CAC 40

Pluszeichen in Paris: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im CAC 40

Der CAC 40 hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.28 EUR -0.48 EUR -0.26 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
379.20 EUR 5.35 EUR 1.43 %
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Pernod Ricard S.A.
60.98 EUR 0.40 EUR 0.66 %
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Renault S.A.
26.95 EUR 1.03 EUR 3.97 %
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Stellantis
4.07 EUR 0.06 EUR 1.52 %
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Indizes
CAC 40
7,802.35 EUR 72.66 EUR 0.94 %
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Um 09:11 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,82 Prozent nach oben auf 7.793,04 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,325 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,800 Prozent höher bei 7.791,51 Punkten, nach 7.729,69 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7.783,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.801,02 Zähler.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,699 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.156,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, stand der CAC 40 bei 8.326,62 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 8.041,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 4,91 Prozent zu Buche. 8.755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10.658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 198,900 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:06 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
08:36 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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