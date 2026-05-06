Pluszeichen in Wien: ATX am Donnerstagmittag mit Kursplus

Index-Performance im Blick

Der ATX zeigt sich am Donnerstag kaum verändert.

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,04 Prozent auf 5.970,33 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 164,813 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,017 Prozent fester bei 5.968,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.967,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5.962,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.018,30 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 3,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5.443,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5.665,53 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 07.05.2025, einen Stand von 4.233,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.018,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 3,53 Prozent auf 24,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 46,12 EUR), Palfinger (+ 1,40 Prozent auf 36,25 EUR), PORR (+ 1,39 Prozent auf 40,25 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,71 Prozent auf 99,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen CA Immobilien (-3,07 Prozent auf 26,85 EUR), Verbund (-1,56 Prozent auf 60,05 EUR), OMV (-1,31 Prozent auf 60,05 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,15 Prozent auf 34,40 EUR) und voestalpine (-0,43 Prozent auf 46,08 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 132.321 Aktien gehandelt. Mit 36,685 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 6,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net