Pluszeichen in Wien: ATX-Anleger greifen am Nachmittag zu

ATX im Fokus

14.10.26 15:57 Uhr

Der ATX zeigt sich am Nachmittag wenig verändert.

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,01 Prozent auf 6.628,85 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 187,797 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6.627,90 Punkten, nach 6.627,90 Punkten am Vortag.

Bei 6.666,78 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.616,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,28 Prozent nach oben. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 6.763,22 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 6.505,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4.697,35 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 23,86 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 4,51 Prozent auf 11,12 EUR), voestalpine (+ 2,10 Prozent auf 44,80 EUR), Wienerberger (+ 1,96 Prozent auf 15,58 EUR), PORR (+ 1,47 Prozent auf 31,10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,21 Prozent auf 67,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Raiffeisen (-1,40 Prozent auf 56,50 EUR), UNIQA Insurance (-1,39 Prozent auf 17,02 EUR), BAWAG (-0,94 Prozent auf 168,70 EUR), Vienna Insurance (-0,60 Prozent auf 66,00 EUR) und Erste Group Bank (-0,27 Prozent auf 110,70 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 353.840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,613 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net