Pluszeichen in Wien: ATX-Anleger greifen nachmittags zu

ATX aktuell

16.10.26 15:57 Uhr

Der ATX befindet sich derzeit im Aufwind.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,74 Prozent höher bei 6.556,40 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 188,529 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6.508,55 Punkten in den Handel, nach 6.508,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.563,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.508,55 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,172 Prozent nach oben. Der ATX wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Wert von 6.810,44 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6.459,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der ATX noch bei 4.675,21 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 22,51 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Palfinger (+ 3,22 Prozent auf 27,25 EUR), CA Immobilien (+ 2,61 Prozent auf 21,60 EUR), Verbund (+ 2,24 Prozent auf 66,10 EUR), Wienerberger (+ 2,21 Prozent auf 16,20 EUR) und PORR (+ 2,12 Prozent auf 31,30 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Lenzing (-1,10 Prozent auf 10,82 EUR), Vienna Insurance (-0,72 Prozent auf 68,70 EUR), UNIQA Insurance (-0,70 Prozent auf 17,10 EUR), AT S (AT&S) (-0,34 Prozent auf 176,40 EUR) und STRABAG SE (-0,20 Prozent auf 101,80 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 200.526 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 43,235 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net