Pluszeichen in Wien: ATX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Index im Fokus

30.07.26 17:57 Uhr

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Am Donnerstag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 2,44 Prozent höher bei 6.454,79 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 177,919 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 6.300,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6.300,88 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6.467,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.265,70 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 0,039 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.464,20 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 30.04.2026, den Wert von 5.794,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, stand der ATX bei 4.582,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,61 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 12,75 Prozent auf 134,40 EUR), Andritz (+ 9,43 Prozent auf 81,20 EUR), Lenzing (+ 6,38 Prozent auf 23,35 EUR), BAWAG (+ 4,05 Prozent auf 174,90 EUR) und Raiffeisen (+ 3,11 Prozent auf 58,05 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Verbund (-2,63 Prozent auf 57,35 EUR), voestalpine (-0,67 Prozent auf 44,62 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 29,15 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 17,82 EUR) und DO (+ 0,75 Prozent auf 202,50 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 501.437 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,239 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net