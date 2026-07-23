Pluszeichen in Wien: ATX mittags freundlich

ATX-Marktbericht

24.07.26 12:25 Uhr

Der ATX zeigt am Freitagmittag eine positive Tendenz.

Um 12:07 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,52 Prozent aufwärts auf 6.493,12 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 182,698 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,045 Prozent schwächer bei 6.456,29 Punkten, nach 6.459,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.415,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.513,43 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,02 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 24.06.2026, den Stand von 6.462,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der ATX bei 5.753,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, betrug der ATX-Kurs 4.565,99 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,33 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Andritz (+ 3,47 Prozent auf 77,50 EUR), voestalpine (+ 2,16 Prozent auf 44,52 EUR), BAWAG (+ 1,75 Prozent auf 174,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,51 Prozent auf 23,55 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,50 Prozent auf 17,56 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen OMV (-1,77 Prozent auf 63,65 EUR), Verbund (-1,34 Prozent auf 59,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,11 Prozent auf 31,25 EUR), Raiffeisen (-0,95 Prozent auf 57,45 EUR) und Wienerberger (-0,79 Prozent auf 20,22 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 182.533 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,094 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,96 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net