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ATX-Kursentwicklung

Pluszeichen in Wien: ATX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Pluszeichen in Wien: ATX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Der ATX entwickelte sich heute positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
174.60 EUR 11.60 EUR 7.12 %
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CA Immobilien
21.50 EUR 0.35 EUR 1.65 %
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Erste Group Bank AG
110.80 EUR 2.80 EUR 2.59 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
65.20 EUR 0.10 EUR 0.15 %
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OMV AG
74.15 EUR -0.15 EUR -0.20 %
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Österreichische Post AG
31.00 EUR 0.15 EUR 0.49 %
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PORR AG
32.15 EUR 2.00 EUR 6.63 %
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Raiffeisen
56.60 EUR 0.90 EUR 1.62 %
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Vienna Insurance
69.30 EUR 1.00 EUR 1.46 %
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voestalpine AG
43.72 EUR -0.24 EUR -0.55 %
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Wienerberger AG
16.16 EUR -0.23 EUR -1.40 %
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Indizes
ATX
6,565.70 EUR 112.71 EUR 1.75 %
News | Analysen

Der ATX gewann im Wiener Börse-Handel zum Handelsende 1,75 Prozent auf 6.565,70 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 186,196 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,067 Prozent auf 6.457,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6.452,99 Punkten am Vortag.

Bei 6.452,83 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6.574,15 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0,134 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, notierte der ATX bei 6.900,56 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Stand von 6.511,24 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 4.626,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 22,68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7,21 Prozent auf 172,40 EUR), PORR (+ 4,06 Prozent auf 32,05 EUR), Raiffeisen (+ 3,51 Prozent auf 59,00 EUR), Vienna Insurance (+ 2,75 Prozent auf 71,10 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,67 Prozent auf 111,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Wienerberger (-0,56 Prozent auf 16,10 EUR), voestalpine (-0,46 Prozent auf 43,58 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 30,85 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,30 Prozent auf 65,40 EUR) und CA Immobilien (-0,23 Prozent auf 21,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 499.213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,846 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,33 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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