ATX Prime aktuell

Heute geht es für den ATX Prime erneut nach oben.

Um 09:10 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 2,00 Prozent auf 3.020,33 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 2.960,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2.961,22 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2.960,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3.021,89 Einheiten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,830 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 3.081,43 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 3.323,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.484,71 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13,62 Prozent zu Buche. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.448,52 Punkten. 2.489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,29 Prozent auf 95,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 5,88 Prozent auf 27,90 EUR), FACC (+ 5,18 Prozent auf 14,22 EUR), Frequentis (+ 4,40 Prozent auf 66,50 EUR) und voestalpine (+ 3,56 Prozent auf 32,62 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), ZUMTOBEL (-3,53 Prozent auf 3,83 EUR), AMAG (-1,81 Prozent auf 32,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,57 Prozent auf 3,14 EUR) und CA Immobilien (-1,43 Prozent auf 20,70 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 53.621 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net