Pluszeichen in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen

ATX Prime-Performance

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 1,92 Prozent stärker bei 3.015,08 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,022 Prozent auf 2.958,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2.958,18 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3.016,01 Punkte, das Tagestief hingegen 2.958,24 Zähler.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 2.848,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der ATX Prime 2.865,95 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 2.206,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.016,01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 9,17 Prozent auf 142,80 EUR), DO (+ 5,30 Prozent auf 190,60 EUR), Palfinger (+ 3,60 Prozent auf 34,55 EUR), Wienerberger (+ 3,40 Prozent auf 23,70 EUR) und Raiffeisen (+ 3,15 Prozent auf 47,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-5,80 Prozent auf 2,60 EUR), Marinomed Biotech (-2,60 Prozent auf 9,35 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,37 Prozent auf 5,74 EUR) und Frequentis (-1,23 Prozent auf 72,50 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 78.733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,180 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2027 präsentiert die ZUMTOBEL-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net