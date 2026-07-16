Pluszeichen in Wien: ATX Prime präsentiert sich fester

Index im Fokus

20.07.26 12:25 Uhr

Der Handel in Wien verläuft am Montagmittag in ruhigen Bahnen.

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 3.138,38 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent schwächer bei 3.136,71 Punkten in den Montagshandel, nach 3.136,85 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3.118,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3.146,60 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 3.212,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2.903,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der ATX Prime auf 2.255,29 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 18,07 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 19,47 Prozent auf 4,54 EUR), ZUMTOBEL (+ 5,13 Prozent auf 4,10 EUR), Frequentis (+ 4,01 Prozent auf 70,10 EUR), CA Immobilien (+ 1,90 Prozent auf 24,15 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,54 Prozent auf 5,28 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), AT S (AT&S) (-3,33 Prozent auf 156,60 EUR), Lenzing (-2,34 Prozent auf 25,00 EUR), Rosenbauer (-2,31 Prozent auf 59,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,58 Prozent auf 81,00 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 85.010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,385 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,45 zu Buche schlagen. Mit 7,28 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net