Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Zuschläge
Am Freitag agierten die Anleger in Wien vorsichtiger.
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Letztendlich schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 3.177,07 Punkten ab. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,042 Prozent leichter bei 3.175,49 Punkten, nach 3.176,83 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3.156,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.202,67 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,29 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 3.179,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2.848,78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, lag der ATX Prime bei 2.293,03 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 19,52 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3.243,92 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Zählern.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Rosenbauer (+ 5,05 Prozent auf 62,40 EUR), Andritz (+ 3,20 Prozent auf 77,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,53 Prozent auf 80,90 EUR), voestalpine (+ 2,52 Prozent auf 44,68 EUR) und Telekom Austria (+ 2,52 Prozent auf 9,76 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-5,82 Prozent auf 158,60 EUR), Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), Frequentis (-4,79 Prozent auf 71,50 EUR), Wolford (-3,85 Prozent auf 2,00 EUR) und Raiffeisen (-2,76 Prozent auf 56,40 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 580.161 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 45,094 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 6,96 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.net
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