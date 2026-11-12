Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht Zuschläge

ATX Prime aktuell

12.11.26 12:26 Uhr

Der ATX Prime macht heute Gewinne.

Am Donnerstag geht es im ATX Prime um 12:07 Uhr via Wiener Börse um 0,26 Prozent auf 3.312,31 Punkte nach oben. In den Handel ging der ATX Prime 0,021 Prozent leichter bei 3.303,14 Punkten, nach 3.303,83 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3.315,00 Punkte, das Tagestief hingegen 3.279,61 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 4,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.243,06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3.304,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.448,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 24,61 Prozent aufwärts. Bei 3.448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,96 Prozent auf 131,20 EUR), Lenzing (+ 2,65 Prozent auf 11,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,91 Prozent auf 74,80 EUR), PORR (+ 1,80 Prozent auf 33,85 EUR) und voestalpine (+ 1,62 Prozent auf 39,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Semperit (-4,63 Prozent auf 17,50 EUR), Polytec (-4,42 Prozent auf 4,11 EUR), Frequentis (-3,39 Prozent auf 65,50 EUR), Wienerberger (-1,74 Prozent auf 16,90 EUR) und STRABAG SE (-1,63 Prozent auf 108,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 288.002 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,721 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,03 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net