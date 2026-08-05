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ATX-Performance im Fokus

Pluszeichen in Wien: ATX steigt schlussendlich

Pluszeichen in Wien: ATX steigt schlussendlich

Am Dienstag wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
152.80 EUR 1.40 EUR 0.92 %
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BAWAG
180.00 EUR -1.20 EUR -0.66 %
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Palfinger AG
30.50 EUR -0.10 EUR -0.33 %
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Verbund AG
57.85 EUR 0.15 EUR 0.26 %
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Vienna Insurance
69.20 EUR -1.60 EUR -2.26 %
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voestalpine AG
45.64 EUR 0.02 EUR 0.04 %
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21.12 EUR -0.70 EUR -3.21 %
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Indizes
ATX
6,672.96 EUR 19.81 EUR 0.3 %
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Zum Handelsende legte der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,30 Prozent auf 6.672,96 Punkte zu. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 186,025 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,001 Prozent höher bei 6.653,23 Punkten, nach 6.653,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6.683,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.605,79 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6.484,89 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der ATX mit 5.936,48 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.721,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,69 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.780,42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 3,54 Prozent auf 47,34 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,70 Prozent auf 152,20 EUR), OMV (+ 1,71 Prozent auf 65,45 EUR), Österreichische Post (+ 1,47 Prozent auf 31,05 EUR) und BAWAG (+ 0,61 Prozent auf 181,50 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Lenzing (-1,90 Prozent auf 23,25 EUR), Verbund (-1,55 Prozent auf 57,00 EUR), Vienna Insurance (-1,42 Prozent auf 69,40 EUR), UNIQA Insurance (-1,20 Prozent auf 18,14 EUR) und Palfinger (-0,97 Prozent auf 30,65 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 358.377 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 46,614 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,11 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura