Kursentwicklung im Fokus

ATX-Handel am Mittag.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr 1,35 Prozent auf 6.287,67 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 181,704 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,016 Prozent stärker bei 6.205,19 Punkten in den Handel, nach 6.204,21 Punkten am Vortag.

Bei 6.307,62 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.197,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der ATX mit 6.270,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 6.631,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 4.789,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,49 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit PORR (+ 4,92 Prozent auf 35,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,82 Prozent auf 102,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,56 Prozent auf 19,28 EUR), STRABAG SE (+ 2,70 Prozent auf 106,60 EUR) und DO (+ 2,70 Prozent auf 228,50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil OMV (-0,36 Prozent auf 68,70 EUR), EVN (-0,33 Prozent auf 30,25 EUR), Lenzing (+ 0,21 Prozent auf 9,76 EUR), Wienerberger (+ 0,33 Prozent auf 15,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,44 Prozent auf 69,10 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 96.891 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,380 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net