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ATX aktuell

Pluszeichen in Wien: Schlussendlich Gewinne im ATX

24.03.26 17:57 Uhr
Pluszeichen in Wien: Schlussendlich Gewinne im ATX | finanzen.net

Der ATX zeigte sich zum Handelsschluss wenig bewegt.

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ATX
5.268,6 PKT 8,1 PKT 0,15%
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Letztendlich schloss der ATX am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 5.268,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 152,627 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,007 Prozent stärker bei 5.260,90 Punkten, nach 5.260,52 Punkten am Vortag.

Bei 5.220,19 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5.288,75 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, betrug der ATX-Kurs 5.708,73 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 5.247,21 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 4.297,55 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 1,55 Prozent nach. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5.856,94 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 4,73 Prozent auf 23,25 EUR), OMV (+ 2,30 Prozent auf 60,00 EUR), Vienna Insurance (+ 1,52 Prozent auf 60,20 EUR), voestalpine (+ 1,29 Prozent auf 39,24 EUR) und Österreichische Post (+ 0,59 Prozent auf 33,90 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-3,59 Prozent auf 49,65 EUR), DO (-2,52 Prozent auf 170,00 EUR), PORR (-2,00 Prozent auf 34,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,60 Prozent auf 33,90 EUR) und Erste Group Bank (-0,77 Prozent auf 90,80 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 415.261 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 35,539 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 5,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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