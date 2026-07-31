Pluszeichen in Wien: So steht der ATX aktuell
Der ATX gewinnt am Nachmittag an Wert.
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Am Montag verbucht der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 1,14 Prozent auf 6.531,72 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 181,243 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,051 Prozent höher bei 6.461,23 Punkten in den Montagshandel, nach 6.457,92 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 6.459,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.561,36 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6.565,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 5.794,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 4.457,10 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,05 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.599,69 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Zählern.
Gewinner und Verlierer im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 5,54 Prozent auf 24,75 EUR), Wienerberger (+ 3,95 Prozent auf 22,10 EUR), Palfinger (+ 3,24 Prozent auf 30,30 EUR), Andritz (+ 2,71 Prozent auf 83,40 EUR) und DO (+ 2,23 Prozent auf 206,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Verbund (-0,59 Prozent auf 59,20 EUR), UNIQA Insurance (-0,44 Prozent auf 17,92 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 29,25 EUR), AT S (AT&S) (-0,15 Prozent auf 130,60 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,55 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 171.717 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,817 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die OMV-Aktie hat mit 7,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 7,25 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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