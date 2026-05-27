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Marktbericht

Pluszeichen in Wien: Zum Handelsende Pluszeichen im ATX Prime

19.06.26 17:57 Uhr
Pluszeichen in Wien: Zum Handelsende Pluszeichen im ATX Prime | finanzen.net

In Wien standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

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Indizes
ATX Prime
3.212,7 PKT 1,5 PKT 0,05%
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Schlussendlich beendete der ATX Prime den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 3.212,66 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,034 Prozent leichter bei 3.210,04 Punkten, nach 3.211,12 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 3.215,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.188,24 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 4,09 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 19.05.2026, mit 2.888,75 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.614,22 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, bei 2.162,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.231,82 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Telekom Austria (+ 5,93 Prozent auf 10,18 EUR), FACC (+ 3,08 Prozent auf 18,08 EUR), EVN (+ 2,76 Prozent auf 29,80 EUR), Semperit (+ 1,67 Prozent auf 15,20 EUR) und AMAG (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen STRABAG SE (-3,67 Prozent auf 86,70 EUR), CPI Europe (-3,08 Prozent auf 15,08 EUR), voestalpine (-2,46 Prozent auf 43,70 EUR), Rosenbauer (-2,30 Prozent auf 59,40 EUR) und Frequentis (-1,85 Prozent auf 74,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.257.218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,016 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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