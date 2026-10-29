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Kursentwicklung im Fokus

Pluszeichen in Zürich: Anleger lassen SMI am Donnerstagmittag steigen

Pluszeichen in Zürich: Anleger lassen SMI am Donnerstagmittag steigen

Derzeit zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
79.86 EUR 0.28 EUR 0.35 %
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Amrize
33.68 EUR -1.53 EUR -4.35 %
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Galderma
202.00 EUR 5.00 EUR 2.54 %
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Givaudan AG
4,232.00 EUR 26.00 EUR 0.62 %
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Holcim AG
74.90 EUR 1.54 EUR 2.10 %
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Logitech S.A.
88.30 EUR -0.12 EUR -0.14 %
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Nestlé SA (Nestle)
89.94 EUR 0.20 EUR 0.22 %
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Novartis AG
144.50 EUR 4.36 EUR 3.11 %
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Partners Group AG
710.20 EUR 16.60 EUR 2.39 %
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Richemont
177.90 EUR 0.15 EUR 0.08 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
434.00 EUR 4.60 EUR 1.07 %
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Sandoz
91.42 EUR 6.32 EUR 7.43 %
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Swiss Re AG
164.35 EUR 0.30 EUR 0.18 %
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UBS
42.72 EUR 0.89 EUR 2.13 %
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Indizes
SMI
14,769.87 CHF 188.77 CHF 1.29 %
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Am Donnerstag geht es im SMI um 12:08 Uhr via SIX um 1,22 Prozent auf 14.758,97 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,681 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,408 Prozent auf 14.640,59 Punkte an der Kurstafel, nach 14.581,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 14.766,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.656,57 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 1,98 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der SMI mit 13.912,19 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der SMI auf 14.486,10 Punkte taxiert. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 12.314,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,41 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14.766,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Sandoz (+ 6,01 Prozent auf 84,68 CHF), Novartis (+ 3,06 Prozent auf 133,18 CHF), UBS (+ 2,10 Prozent auf 39,41 CHF), Galderma (+ 2,08 Prozent auf 189,05 CHF) und Holcim (+ 1,70 Prozent auf 69,26 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Amrize (-5,26 Prozent auf 31,35 CHF), Logitech (-0,29 Prozent auf 81,78 CHF), Richemont (-0,18 Prozent auf 163,80 CHF), Givaudan (+ 0,05 Prozent auf 3.916,00 CHF) und Nestlé (+ 0,27 Prozent auf 83,03 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1.747.720 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 343,725 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,02 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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