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Index-Performance im Blick

Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SLI am Montagmittag steigen

Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SLI am Montagmittag steigen

Heutiger Marktbericht zum SLI.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
67.46 EUR 2.72 EUR 4.20 %
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Amrize
36.27 EUR -0.31 EUR -0.85 %
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Geberit AG (N)
619.20 EUR -23.40 EUR -3.64 %
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Helvetia Baloise Holding AG
249.80 EUR 5.20 EUR 2.13 %
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Nestlé SA (Nestle)
95.37 EUR 0.78 EUR 0.82 %
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Novartis AG
146.22 EUR 2.20 EUR 1.53 %
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Partners Group AG
713.20 EUR -1.80 EUR -0.25 %
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Richemont
183.45 EUR -0.15 EUR -0.08 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
440.40 EUR 6.75 EUR 1.56 %
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Sandoz
92.58 EUR 1.44 EUR 1.58 %
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Sika AG
206.30 EUR 0.20 EUR 0.10 %
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Straumann Holding AG
115.00 EUR 1.00 EUR 0.88 %
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Swiss Re AG
164.30 EUR -0.25 EUR -0.15 %
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VAT
572.60 EUR -18.80 EUR -3.18 %
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Indizes
SLI
2,438.07 CHF 14.12 CHF 0.58 %
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Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,43 Prozent auf 2.434,28 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,309 Prozent fester bei 2.431,43 Punkten, nach 2.423,95 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2.430,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.439,40 Punkten lag.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.306,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 2.318,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 2.051,84 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 13,17 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.439,40 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 2,77 Prozent auf 174,15 CHF), Straumann (+ 1,77 Prozent auf 109,10 CHF), Alcon (+ 1,56 Prozent auf 62,32 CHF), Novartis (+ 1,01 Prozent auf 135,42 CHF) und Sandoz (+ 0,99 Prozent auf 85,44 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Amrize (-2,41 Prozent auf 33,65 CHF), Geberit (-1,64 Prozent auf 586,00 CHF), Sika (-0,68 Prozent auf 190,65 CHF), VAT (-0,64 Prozent auf 530,00 CHF) und Helvetia Baloise (-0,35 Prozent auf 229,40 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 627.660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 348,395 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

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