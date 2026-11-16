Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SLI am Montagmittag steigen

Index-Performance im Blick

Heutiger Marktbericht zum SLI.

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,43 Prozent auf 2.434,28 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,309 Prozent fester bei 2.431,43 Punkten, nach 2.423,95 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2.430,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.439,40 Punkten lag.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.306,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 2.318,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 2.051,84 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 13,17 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.439,40 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 2,77 Prozent auf 174,15 CHF), Straumann (+ 1,77 Prozent auf 109,10 CHF), Alcon (+ 1,56 Prozent auf 62,32 CHF), Novartis (+ 1,01 Prozent auf 135,42 CHF) und Sandoz (+ 0,99 Prozent auf 85,44 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Amrize (-2,41 Prozent auf 33,65 CHF), Geberit (-1,64 Prozent auf 586,00 CHF), Sika (-0,68 Prozent auf 190,65 CHF), VAT (-0,64 Prozent auf 530,00 CHF) und Helvetia Baloise (-0,35 Prozent auf 229,40 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 627.660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 348,395 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net