Pluszeichen in Zürich: nachmittags Pluszeichen im SMI

SMI-Entwicklung

20.10.26 15:57 Uhr

So bewegt sich der SMI am Nachmittag.

Im SMI geht es im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,18 Prozent aufwärts auf 14.394,71 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,653 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,009 Prozent auf 14.367,43 Punkte an der Kurstafel, nach 14.368,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14.405,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14.332,14 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bewegte sich der SMI bei 13.786,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der SMI auf 14.254,36 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12.635,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8,66 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14.669,51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Roche (+ 2,03 Prozent auf 387,80 CHF), Alcon (+ 1,72 Prozent auf 55,50 CHF), Lonza (+ 1,47 Prozent auf 622,20 CHF), Swiss Re (+ 1,39 Prozent auf 152,70 CHF) und Novartis (+ 1,37 Prozent auf 125,90 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,65 Prozent auf 70,48 CHF), Partners Group (-1,14 Prozent auf 605,00 CHF), Geberit (-1,04 Prozent auf 550,20 CHF), Sika (-0,82 Prozent auf 181,80 CHF) und Holcim (-0,80 Prozent auf 64,20 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. 3.196.806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 325,386 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,78 zu Buche schlagen. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,44 Prozent.

Redaktion finanzen.net