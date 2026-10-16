Pluszeichen in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SPI

SPI-Kursentwicklung

16.10.26 17:57 Uhr

Der SPI verbuchte zum Handelsende Zuwächse.

Letztendlich stand im SIX-Handel ein Plus von 0,22 Prozent auf 20.288,85 Punkte an der SPI-Kurstafel. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,502 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,036 Prozent fester bei 20.251,16 Punkten, nach 20.243,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20.206,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20.308,02 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 3,50 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19.557,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der SPI 20.068,91 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der SPI auf 17.451,81 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,22 Prozent aufwärts. Bei 20.636,94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 15,12 Prozent auf 0,99 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 9,19 Prozent auf 145,00 CHF), DocMorris (+ 6,86 Prozent auf 15,58 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,98 Prozent auf 0,15 CHF) und SoftwareONE (+ 3,38 Prozent auf 9,48 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Kuros (Kuros Biosciences) (-9,14 Prozent auf 16,80 CHF), GAM (-7,14 Prozent auf 0,07 CHF), Adval Tech (-7,11 Prozent auf 41,80 CHF), SHL Telemedicine (-6,07 Prozent auf 1,01 CHF) und Varia US Properties (-5,51 Prozent auf 12,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.039.513 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 324,347 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Titel

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net