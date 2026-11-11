Pluszeichen in Zürich: SLI beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

SLI-Kursverlauf

11.11.26 17:57 Uhr

Der SLI verzeichnete schlussendlich Kursanstiege.

Am Mittwoch notierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,32 Prozent stärker bei 2.417,58 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,277 Prozent leichter bei 2.403,17 Punkten in den Handel, nach 2.409,84 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.417,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2.403,90 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 1,68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.219,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der SLI noch bei 2.337,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der SLI noch bei 2.069,72 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,39 Prozent nach oben. Bei 2.433,53 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 4,04 Prozent auf 556,60 CHF), Logitech (+ 4,02 Prozent auf 83,40 CHF), Galderma (+ 3,39 Prozent auf 194,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,59 Prozent auf 234,10 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,49 Prozent auf 70,70 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Alcon (-3,88 Prozent auf 59,48 CHF), Lindt (-2,49 Prozent auf 8.430,00 CHF), Swiss Life (-1,49 Prozent auf 975,80 CHF), Novartis (-1,29 Prozent auf 132,74 CHF) und Nestlé (-0,58 Prozent auf 85,91 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.611.944 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 345,819 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net