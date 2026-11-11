DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,77 +1,3%Nas 25.575 +2,0%Bitcoin 67.103 +1,7%Euro 1,1092 -0,7%Öl 93,0 +1,7%Gold 3.990 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
SLI-Kursverlauf

Pluszeichen in Zürich: SLI beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Pluszeichen in Zürich: SLI beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Der SLI verzeichnete schlussendlich Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.30 EUR 1.08 EUR 1.44 %
Charts | News | Analysen
Alcon AG
65.06 EUR -2.00 EUR -2.98 %
Charts | News | Analysen
Amrize
37.13 EUR -0.52 EUR -1.38 %
Charts | News | Analysen
Galderma
208.00 EUR 6.00 EUR 2.97 %
Charts | News | Analysen
Kühne + Nagel International AG (KN)
246.70 EUR 0.60 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,405.00 EUR -105.00 EUR -1.10 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
87.60 EUR 0.30 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
93.16 EUR -0.88 EUR -0.94 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
143.82 EUR -1.20 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
740.20 EUR -1.80 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
433.35 EUR -3.35 EUR -0.77 %
Charts | News | Analysen
Swiss Life AG (N)
1,054.50 EUR -22.50 EUR -2.09 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
164.85 EUR 0.20 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
UBS
43.88 EUR -0.13 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
VAT
602.00 EUR 29.20 EUR 5.10 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,417.58 CHF 7.74 CHF 0.32 %
News | Analysen

Am Mittwoch notierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,32 Prozent stärker bei 2.417,58 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,277 Prozent leichter bei 2.403,17 Punkten in den Handel, nach 2.409,84 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.417,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2.403,90 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 1,68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.219,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der SLI noch bei 2.337,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der SLI noch bei 2.069,72 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,39 Prozent nach oben. Bei 2.433,53 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 4,04 Prozent auf 556,60 CHF), Logitech (+ 4,02 Prozent auf 83,40 CHF), Galderma (+ 3,39 Prozent auf 194,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,59 Prozent auf 234,10 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,49 Prozent auf 70,70 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Alcon (-3,88 Prozent auf 59,48 CHF), Lindt (-2,49 Prozent auf 8.430,00 CHF), Swiss Life (-1,49 Prozent auf 975,80 CHF), Novartis (-1,29 Prozent auf 132,74 CHF) und Nestlé (-0,58 Prozent auf 85,91 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.611.944 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 345,819 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.