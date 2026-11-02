DAX 26.012 +0,7%ESt50 6.184 +0,9%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,31 +0,4%Nas 25.742 +1,2%Bitcoin 69.378 -1,0%Euro 1,1201 -0,0%Öl 106,1 -9,8%Gold 3.955 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index-Performance

Pluszeichen in Zürich: SLI freundlich

Pluszeichen in Zürich: SLI freundlich

Der SLI kommt am Montag nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
37.22 EUR 0.84 EUR 2.31 %
Charts | News | Analysen
Galderma
206.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Holcim AG
74.32 EUR -0.96 EUR -1.28 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
86.32 EUR -2.10 EUR -2.38 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
143.40 EUR -2.08 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
700.80 EUR -0.40 EUR -0.06 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
432.00 EUR -3.10 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
Sika AG
193.05 EUR -0.90 EUR -0.46 %
Charts | News | Analysen
Straumann Holding AG
104.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
166.65 EUR 0.20 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.64 EUR -0.09 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
VAT
618.20 EUR -7.80 EUR -1.25 %
Charts | News | Analysen
Zurich Insurance AG (Zürich)
675.40 EUR 5.60 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,380.76 CHF 9.38 CHF 0.4 %
News | Analysen

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 15:39 Uhr Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 2.373,63 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2.361,87 Zählern und damit 0,401 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2.371,38 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 2.360,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2.376,09 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.210,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 2.289,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SLI mit 2.011,15 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,35 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.382,35 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Amrize (+ 2,78 Prozent auf 34,79 CHF), Holcim (+ 2,67 Prozent auf 70,80 CHF), Straumann (+ 2,14 Prozent auf 99,50 CHF), Logitech (+ 1,66 Prozent auf 79,56 CHF) und Sika (+ 1,54 Prozent auf 181,85 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Roche (-1,88 Prozent auf 395,80 CHF), Novartis (-1,49 Prozent auf 131,78 CHF), Zurich Insurance (-0,61 Prozent auf 621,80 CHF), Galderma (-0,52 Prozent auf 191,85 CHF) und VAT (-0,49 Prozent auf 565,80 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.446.057 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 348,709 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:11 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.