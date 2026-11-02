Pluszeichen in Zürich: SLI freundlich

Index-Performance

02.11.26 15:57 Uhr

Der SLI kommt am Montag nicht vom Fleck.

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 15:39 Uhr Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 2.373,63 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2.361,87 Zählern und damit 0,401 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2.371,38 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 2.360,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2.376,09 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.210,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 2.289,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SLI mit 2.011,15 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,35 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.382,35 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Amrize (+ 2,78 Prozent auf 34,79 CHF), Holcim (+ 2,67 Prozent auf 70,80 CHF), Straumann (+ 2,14 Prozent auf 99,50 CHF), Logitech (+ 1,66 Prozent auf 79,56 CHF) und Sika (+ 1,54 Prozent auf 181,85 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Roche (-1,88 Prozent auf 395,80 CHF), Novartis (-1,49 Prozent auf 131,78 CHF), Zurich Insurance (-0,61 Prozent auf 621,80 CHF), Galderma (-0,52 Prozent auf 191,85 CHF) und VAT (-0,49 Prozent auf 565,80 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.446.057 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 348,709 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net