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Kursentwicklung

Pluszeichen in Zürich: SLI klettert letztendlich

Pluszeichen in Zürich: SLI klettert letztendlich

Wenig Veränderung war am Donnerstag in Zürich zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.60 EUR -1.00 EUR -1.29 %
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Alcon AG
60.72 EUR 1.00 EUR 1.67 %
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Amrize
34.04 EUR 0.10 EUR 0.29 %
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Galderma
192.00 EUR 5.00 EUR 2.67 %
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Julius Bär
74.02 EUR -0.66 EUR -0.88 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
248.80 EUR -0.90 EUR -0.36 %
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Nestlé SA (Nestle)
91.87 EUR 2.43 EUR 2.72 %
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Novartis AG
138.84 EUR 0.96 EUR 0.70 %
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Partners Group AG
657.80 EUR 4.20 EUR 0.64 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
422.20 EUR 1.20 EUR 0.29 %
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Schindler AG (PS)
289.80 EUR 1.45 EUR 0.50 %
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Swiss Re AG
165.65 EUR 2.40 EUR 1.47 %
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Swisscom AG
710.00 EUR -10.00 EUR -1.39 %
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UBS
41.88 EUR -0.38 EUR -0.90 %
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VAT
641.20 EUR -15.80 EUR -2.40 %
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Indizes
SLI
2,331.15 CHF 3.30 CHF 0.14 %
News | Analysen

Der SLI beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 2.331,15 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,025 Prozent auf 2.327,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2.327,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.336,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.320,59 Zählern.

SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,49 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 2.253,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.280,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2.040,82 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,38 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Punkte.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Schindler (+ 8,52 Prozent auf 292,80 CHF), Galderma (+ 7,14 Prozent auf 186,70 CHF), Alcon (+ 3,43 Prozent auf 57,84 CHF), Swisscom (+ 2,24 Prozent auf 684,00 CHF) und Novartis (+ 1,58 Prozent auf 128,88 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen VAT (-5,94 Prozent auf 570,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,06 Prozent auf 68,92 CHF), UBS (-2,91 Prozent auf 38,39 CHF), Kühne + Nagel International (-2,48 Prozent auf 224,10 CHF) und Julius Bär (-2,23 Prozent auf 68,30 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.745.005 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 336,200 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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14:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
14:16 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
14:16 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
13:56 Nestlé Neutral UBS AG

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