Pluszeichen in Zürich: SLI klettert letztendlich

Kursentwicklung

22.10.26 17:57 Uhr

Wenig Veränderung war am Donnerstag in Zürich zu beobachten.

Der SLI beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 2.331,15 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,025 Prozent auf 2.327,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2.327,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.336,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.320,59 Zählern.

SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,49 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 2.253,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.280,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2.040,82 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,38 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Punkte.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Schindler (+ 8,52 Prozent auf 292,80 CHF), Galderma (+ 7,14 Prozent auf 186,70 CHF), Alcon (+ 3,43 Prozent auf 57,84 CHF), Swisscom (+ 2,24 Prozent auf 684,00 CHF) und Novartis (+ 1,58 Prozent auf 128,88 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen VAT (-5,94 Prozent auf 570,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,06 Prozent auf 68,92 CHF), UBS (-2,91 Prozent auf 38,39 CHF), Kühne + Nagel International (-2,48 Prozent auf 224,10 CHF) und Julius Bär (-2,23 Prozent auf 68,30 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.745.005 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 336,200 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net