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SLI-Performance

Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Handelsende

Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Handelsende

Der SLI beendete den Montagshandel im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.54 EUR 1.84 EUR 2.53 %
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Amrize
37.45 EUR 0.27 EUR 0.73 %
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Julius Bär
73.38 EUR 0.12 EUR 0.16 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
255.20 EUR 1.10 EUR 0.43 %
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Lonza AG (N)
719.40 EUR -7.40 EUR -1.02 %
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Partners Group AG
731.00 EUR 4.20 EUR 0.58 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
436.70 EUR 15.25 EUR 3.62 %
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Sika AG
206.30 EUR 4.90 EUR 2.43 %
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Sonova AG
313.20 EUR -3.70 EUR -1.17 %
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Swiss Re AG
163.40 EUR -3.50 EUR -2.10 %
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Swisscom AG
785.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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VAT
582.20 EUR 48.00 EUR 8.99 %
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Indizes
SLI
2,398.64 CHF 19.42 CHF 0.82 %
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Am Montag ging es im SLI via SIX zum Handelsende um 0,82 Prozent auf 2.398,64 Punkte nach oben. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,062 Prozent auf 2.377,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2.379,22 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2.376,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.400,28 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.219,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 2.336,65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 2.005,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,51 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.433,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Punkte.

Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 3,56 Prozent auf 70,32 CHF), Sika (+ 3,29 Prozent auf 191,35 CHF), Roche (+ 2,77 Prozent auf 401,10 CHF), VAT (+ 2,67 Prozent auf 530,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,42 Prozent auf 68,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-2,59 Prozent auf 229,40 CHF), Swisscom (-1,25 Prozent auf 711,00 CHF), Swiss Re (-1,12 Prozent auf 150,25 CHF), Sonova (-0,76 Prozent auf 285,80 CHF) und Lonza (-0,60 Prozent auf 659,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3.135.635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 339,785 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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