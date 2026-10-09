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Kursentwicklung

Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Start des Freitagshandels

Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Start des Freitagshandels

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
32.44 EUR 0.56 EUR 1.76 %
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Galderma
175.00 EUR 1.00 EUR 0.57 %
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Helvetia Baloise Holding AG
220.80 EUR 2.00 EUR 0.91 %
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Holcim AG
68.38 EUR 1.38 EUR 2.06 %
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Lonza AG (N)
614.20 EUR 10.40 EUR 1.72 %
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Partners Group AG
641.00 EUR 12.40 EUR 1.97 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
383.35 EUR 4.35 EUR 1.15 %
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Sandoz
74.58 EUR -0.08 EUR -0.11 %
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Sika AG
187.80 EUR 1.95 EUR 1.05 %
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Straumann Holding AG
93.00 EUR -2.50 EUR -2.62 %
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Swiss Re AG
151.35 EUR -1.35 EUR -0.88 %
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Swisscom AG
685.00 EUR -5.00 EUR -0.72 %
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UBS
42.03 EUR -0.22 EUR -0.52 %
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VAT
717.00 EUR -5.00 EUR -0.69 %
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Indizes
SLI
2,217.83 CHF 20.91 CHF 0.95 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,88 Prozent auf 2.216,29 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,964 Prozent auf 2.218,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2.196,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.218,36 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.215,38 Zählern.

SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,005 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 2.225,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.275,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2.046,96 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,04 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Punkte.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Amrize (+ 1,97 Prozent auf 30,56 CHF), Sika (+ 1,84 Prozent auf 174,00 CHF), Lonza (+ 1,67 Prozent auf 572,80 CHF), Straumann (+ 1,62 Prozent auf 89,24 CHF) und Holcim (+ 1,53 Prozent auf 63,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Swisscom (-1,79 Prozent auf 632,00 CHF), Galderma (-0,31 Prozent auf 162,30 CHF), VAT (-0,24 Prozent auf 672,40 CHF), Sandoz (+ 0,17 Prozent auf 69,44 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,49 Prozent auf 205,80 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 237.767 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 306,991 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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