Pluszeichen in Zürich: SLI legt schlussendlich zu

SLI-Marktbericht

30.10.26 17:57 Uhr

Schlussendlich agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Der SLI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,20 Prozent höher bei 2.372,09 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,316 Prozent auf 2.374,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2.367,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2.369,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.377,88 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der SLI 2.230,83 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2.302,28 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Stand von 2.020,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,28 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.382,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Nestlé (+ 2,28 Prozent auf 84,70 CHF), Lindt (+ 2,18 Prozent auf 8.420,00 CHF), Galderma (+ 1,66) Prozent auf 192,85 CHF), Swiss Re (+ 1,66 Prozent auf 153,35 CHF) und Swisscom (+ 1,60 Prozent auf 699,50 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-5,01 Prozent auf 568,60 CHF), Logitech (-4,16 Prozent auf 78,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,34 Prozent auf 70,68 CHF), Holcim (-1,26 Prozent auf 68,96 CHF) und Sandoz (-1,20 Prozent auf 82,38 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.387.307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 347,353 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,07 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net