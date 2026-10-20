Pluszeichen in Zürich: SLI letztendlich stärker

Index-Bewegung

20.10.26 17:57 Uhr

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Zum Handelsschluss notierte der SLI im SIX-Handel 0,43 Prozent stärker bei 2.316,31 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,130 Prozent auf 2.303,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2.306,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.294,71 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.318,40 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2.215,38 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 2.282,80 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Stand von 2.039,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,69 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Roche (+ 2,58 Prozent auf 389,90 CHF), Alcon (+ 2,20 Prozent auf 55,76 CHF), Lonza (+ 1,92 Prozent auf 625,00 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 126,50 CHF) und Amrize (+ 1,52 Prozent auf 31,98 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,01 Prozent auf 70,96 CHF), VAT (-3,07 Prozent auf 600,60 CHF), Julius Bär (-0,69 Prozent auf 69,52 CHF), Swisscom (-0,37 Prozent auf 669,50 CHF) und Sonova (-0,21 Prozent auf 278,60 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 5.367.963 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 325,386 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,78 zu Buche schlagen. Mit 7,44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net