Pluszeichen in Zürich: SLI mittags stärker

Kursentwicklung im Fokus

Das macht der SLI aktuell.

Um 12:09 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,44 Prozent aufwärts auf 2.207,85 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,157 Prozent fester bei 2.201,73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.198,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.198,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.211,14 Zähler.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SLI mit 2.101,76 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 2.040,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.975,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,64 Prozent aufwärts. Bei 2.223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,47 Prozent auf 84,62 CHF), Lonza (+ 1,33 Prozent auf 501,60 CHF), Schindler (+ 1,21 Prozent auf 268,00 CHF), UBS (+ 1,01 Prozent auf 39,91 CHF) und Julius Bär (+ 0,97 Prozent auf 66,66 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sonova (-1,19 Prozent auf 198,60 CHF), Straumann (-0,89 Prozent auf 93,16 CHF), Galderma (-0,55 Prozent auf 172,00 CHF), Swisscom (-0,39 Prozent auf 645,50 CHF) und Amrize (-0,37 Prozent auf 43,07 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.108.426 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,013 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net