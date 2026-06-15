DAX25.048 +0,6%Est506.281 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 +1,4%Nas26.684 +3,1%Bitcoin57.293 +0,2%Euro1,1610 +0,2%Öl81,07 -2,8%Gold4.348 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 25.000-Punkte-Marke -- NEL-CEO kündigt Rücktritt an -- PUMA, DroneShield, GM, Lockheed Martin, ViaSat, Iridium und EchoStar, Redcare Pharmacy, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke zurückerobert Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke zurückerobert
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Pluszeichen in Zürich: SLI mittags stärker

16.06.26 12:25 Uhr
Pluszeichen in Zürich: SLI mittags stärker | finanzen.net

Das macht der SLI aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84,50 CHF 1,92 CHF 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
42,93 CHF -0,30 CHF -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Galderma
171,25 CHF -1,70 CHF -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Julius Bär
66,78 CHF 0,76 CHF 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
500,40 CHF 5,40 CHF 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
719,40 CHF 5,00 CHF 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
324,40 CHF -1,70 CHF -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schindler AG (PS)
267,20 CHF 2,40 CHF 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
198,10 CHF -2,90 CHF -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Straumann Holding AG
92,94 CHF -1,06 CHF -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
122,10 CHF 0,70 CHF 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
644,00 CHF -4,00 CHF -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
39,96 CHF 0,45 CHF 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.202,3 PKT 4,0 PKT 0,18%
Charts|News|Analysen

Um 12:09 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,44 Prozent aufwärts auf 2.207,85 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,157 Prozent fester bei 2.201,73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.198,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.198,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.211,14 Zähler.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SLI mit 2.101,76 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 2.040,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.975,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,64 Prozent aufwärts. Bei 2.223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,47 Prozent auf 84,62 CHF), Lonza (+ 1,33 Prozent auf 501,60 CHF), Schindler (+ 1,21 Prozent auf 268,00 CHF), UBS (+ 1,01 Prozent auf 39,91 CHF) und Julius Bär (+ 0,97 Prozent auf 66,66 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sonova (-1,19 Prozent auf 198,60 CHF), Straumann (-0,89 Prozent auf 93,16 CHF), Galderma (-0,55 Prozent auf 172,00 CHF), Swisscom (-0,39 Prozent auf 645,50 CHF) und Amrize (-0,37 Prozent auf 43,07 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.108.426 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,013 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Re AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Swiss Re AG

DatumRatingAnalyst
09.06.2026Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.05.2026Swiss Re UnderweightBarclays Capital
21.05.2026Swiss Re SellUBS AG
13.05.2026Swiss Re SellGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Swiss Re KaufenDZ BANK
09.12.2025Swiss Re KaufenDZ BANK
17.11.2025Swiss Re BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Swiss Re BuyUBS AG
31.10.2025Swiss Re BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.06.2026Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.03.2026Swiss Re NeutralUBS AG
10.03.2026Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.05.2026Swiss Re UnderweightBarclays Capital
21.05.2026Swiss Re SellUBS AG
13.05.2026Swiss Re SellGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets
07.05.2026Swiss Re UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swiss Re AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen